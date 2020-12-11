Чемпионат Европы-2021 по фигурному катанию отменен

В условиях пандемии COVID-19 Международный союз конькобежцев (ISU) отменил чемпионат Европы 2021 по фигурному катанию, сообщается на официальном сайте ISU. Турнир должен был пройти в Загребе с 25 по 31 января.

Кроме того, было принято окончательное решение не проводить финал Гран-при по фигурному катанию, который уже перенесли с запланированной даты 10-13 декабря 2020 года в Пекине.

Вместе с тем, чемпионат мира по фигурному катанию, запланированный в Стокгольме на 22-28 марта 2021 года, пока остается в календаре. Решение об организации турнира будет зависеть от мировой эпидемиологической ситуации.