"Заря" не смогла громко хлопнуть дверью в Лиге Европы
Луганчане проиграли "Браге".
В Лиге Европы состоялся заключительный тур группового этапа.
Луганская "Заря" свой последний матч играла в Браге против местной одноименной команды. Матч не имел практически никакого турнирного значения - "Брага" досрочно вышла в 1/16 финала, в свою очередь, украинцы потеряли все шансы выйти в плей-офф.
Матч мог разве что повлиять на итоговое распределение мест в группе G.
Первый тайм прошел интересно, но безрезультатно.
Во второй половине встречи португальская команда дважды свои моменты реализовала. Причем первый гол на 61-й минуте на счету защитника луганчан Абу-Ханны, неудачно срезавшего мяч в собственные ворота.
Через 8 минут Рикарду Орта удвоил преимущество своей команды и установил окончательный счет в матче - 2:0.
В итоге, "Лестер" и "Брага" набрали по 13 очков, однако английский клуб имеет преимущество за счет личных встреч.
"Заря" заняла третье место (6 очков). Замкнул квартет АЕК (3 очка).