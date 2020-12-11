"Заря" не смогла громко хлопнуть дверью в Лиге Европы

Луганчане проиграли "Браге".

"Заря" не смогла громко хлопнуть дверью в Лиге Европы
Фото: ФК "Зоря"

В Лиге Европы состоялся заключительный тур группового этапа.

Луганская "Заря" свой последний матч играла в Браге против местной одноименной команды. Матч не имел практически никакого турнирного значения - "Брага" досрочно вышла в 1/16 финала, в свою очередь, украинцы потеряли все шансы выйти в плей-офф.

Матч мог разве что повлиять на итоговое распределение мест в группе G.

Первый тайм прошел интересно, но безрезультатно.

Во второй половине встречи португальская команда дважды свои моменты реализовала. Причем первый гол на 61-й минуте на счету защитника луганчан Абу-Ханны, неудачно срезавшего мяч в собственные ворота.

Через 8 минут Рикарду Орта удвоил преимущество своей команды и установил окончательный счет в матче - 2:0.

В итоге, "Лестер" и "Брага" набрали по 13 очков, однако английский клуб имеет преимущество за счет личных встреч.

"Заря" заняла третье место (6 очков). Замкнул квартет АЕК (3 очка).

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