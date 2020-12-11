WADA еще не знает, попадут ли под запрет компоненты вакцин от коронавируса

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выясняет, могут ли компоненты вакцин от COVID-19 попасть под запрет, сообщается на сайте антидопингового агентства Великобритании (UKAD).

"На данный момент WADA поддерживает связь с фармацевтическими компаниями и Международной федерацией фармацевтических производителей и ассоциаций, чтобы определить, запрещены ли компоненты разрабатываемых вакцин в спорте и будут ли используемые технологии создавать любые осложнения для выявления допинга", - прокомментировал руководитель отдела науки и медицины UKAD Ник Воджек.

"Хотя еще слишком рано делать окончательное заявление по какой-либо конкретной вакцине, WADA уже подтвердило, что нарушение антидопинговых правил последовательностями РНК или ДНК, используемыми для вакцин, крайне маловероятно", - отметил Воджек.