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2020-12-11
Вице-президент УАФ заявил, когда нужно ждать результатов апелляции CAS на матч Швейцария - Украина. Футбол
Олег Протасов не рассчитывает узнать решение до конца года.
Олег Протасов
Фото: uaf.ua
9 декабря Украинская ассоциация футбола (УАФ) подтвердила, что подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) по поводу решения УЕФА присудить сборной Украины техническое поражение за матч Лиги наций против Швейцарии.
В УАФ прокомментировали возможные даты официального ответа CAS.
В частности, вице-президент УАФ Олег Протасов ожидает решения в первом квартале 2021 года.
"Да, впереди новогодние праздники, поэтому ожидать решения по нашему вопросу в этом году уже вряд ли стоит. Это не быстрый процесс. Когда могут рассмотреть? Этим вопросом занимаются наши юристы.
Думаю, придется подождать где-то пару месяцев", - цитирует функционера Meta-ratings.com.ua.