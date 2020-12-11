Вице-президент УАФ заявил, когда нужно ждать результатов апелляции CAS на матч Швейцария - Украина. Футбол

Олег Протасов не рассчитывает узнать решение до конца года.

9 декабря Украинская ассоциация футбола (УАФ) подтвердила, что подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) по поводу решения УЕФА присудить сборной Украины техническое поражение за матч Лиги наций против Швейцарии.

В УАФ прокомментировали возможные даты официального ответа CAS.

В частности, вице-президент УАФ Олег Протасов ожидает решения в первом квартале 2021 года.

"Да, впереди новогодние праздники, поэтому ожидать решения по нашему вопросу в этом году уже вряд ли стоит. Это не быстрый процесс. Когда могут рассмотреть? Этим вопросом занимаются наши юристы.

Думаю, придется подождать где-то пару месяцев", - цитирует функционера Meta-ratings.com.ua.