В Катаре разрешат использовать флаги с символикой ЛГБТ

Несмотря на то, что в Катаре действуют строгие законы, направленные против ЛГБТ-сообщества, на Чемпионате мира 2022 года, который пройдет в этой арабской стране, можно будет использовать флаги с цветами радуги (символика ЛГБТ).

Власти Катара заверили, что готовы соблюдать нормы ФИФА, направленные на воспитании толерантности. На стадионах флаги с символикой смогут использовать фанаты. Также радужные флаги могут быть закреплены на угловых.

"Когда речь идет о радужных флагах, у ФИФА есть свои правила. Мы будем уважать их, какими бы они ни были. Да, у нас консервативная страна, но мы гостеприимные", - цитирует главу оргкомитета ЧМ-2022 Нассера Аль-Хатер Sky Sport.

"Мы понимаем разницу в культурах людей из разных стран. Мы будем рады приветствовать всех гостей, ко всем мы отнесемся с уважением. И, конечно, мы будем рассчитывать, что наши гости будут уважать нашу культуру", - отметил функционер.

Напомним, Украина узнала соперников по отборочному турниру на Чемпионат мира-2022.