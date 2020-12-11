Опубликована окончательная в этом году таблица коэффициентов УЕФА

Украина сохранила 12-ю позицию.

Опубликована окончательная в этом году таблица коэффициентов УЕФА
Фото: uefa.com

По истечении 6-го тура группового этапа Лиги Европы таблица коэффициентов УЕФА приняла свой окончательный вид.

Украина завершила 2020 года на 12-й позиции.

Матчи заключительного тура групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы принесли Украине 0,6 балла. Они были добыты усилиями донецкого "Шахтера", сыгравшего вничью с "Интером" (0:0), и киевского "Динамо", обыгравшего "Ференцварош" (1:0). "Заря" свой матч проиграла "Браге" (0:2).

Наш конкурент за 11-е место - Шотландия - выступила в 6-м туре ЛЕ успешно. В свою очередь, ближайший преследователь Украины - Турция - еще дальше от нас отдалилась.

Результаты ближайших к Украине ассоциаций:

Шотландия (добыт в туре 1 балл):

  • "Рейнджерс" обыграл "Лех" - 2:0 (ЛЕ)
  • "Селтик" переиграл "Лилль" - 3:2 (ЛЕ)

Турция (добыто в туре 0):

  • "Истанбул" проиграл ПСЖ - 1:5 (ЛЧ)
  • "Сивасспор" уступил "Маккаби" Тель-Авив - 0:1 (ЛЕ)

Таким образом, Шотландия увеличила свой отрыв от Украины до 0,425 балла. Однако теперь у них остался только один клуб в еврокубках ("Рейнджерс"), тогда как от Украины продолжают выступать "Динамо" и "Шахтер".

Стоит также отметить, что Турция, Дания и Кипр, идущие вслед за Украиной, потеряли все свои команды в еврокубках и не смогут отодвинуть нашу ассоциацию по итогам сезона-2020/21 с 12-й строчки.

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