Опубликована окончательная в этом году таблица коэффициентов УЕФА
Украина сохранила 12-ю позицию.
По истечении 6-го тура группового этапа Лиги Европы таблица коэффициентов УЕФА приняла свой окончательный вид.
Украина завершила 2020 года на 12-й позиции.
Матчи заключительного тура групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы принесли Украине 0,6 балла. Они были добыты усилиями донецкого "Шахтера", сыгравшего вничью с "Интером" (0:0), и киевского "Динамо", обыгравшего "Ференцварош" (1:0). "Заря" свой матч проиграла "Браге" (0:2).
Наш конкурент за 11-е место - Шотландия - выступила в 6-м туре ЛЕ успешно. В свою очередь, ближайший преследователь Украины - Турция - еще дальше от нас отдалилась.
Результаты ближайших к Украине ассоциаций:
Шотландия (добыт в туре 1 балл):
- "Рейнджерс" обыграл "Лех" - 2:0 (ЛЕ)
- "Селтик" переиграл "Лилль" - 3:2 (ЛЕ)
Турция (добыто в туре 0):
- "Истанбул" проиграл ПСЖ - 1:5 (ЛЧ)
- "Сивасспор" уступил "Маккаби" Тель-Авив - 0:1 (ЛЕ)
Таким образом, Шотландия увеличила свой отрыв от Украины до 0,425 балла. Однако теперь у них остался только один клуб в еврокубках ("Рейнджерс"), тогда как от Украины продолжают выступать "Динамо" и "Шахтер".
Стоит также отметить, что Турция, Дания и Кипр, идущие вслед за Украиной, потеряли все свои команды в еврокубках и не смогут отодвинуть нашу ассоциацию по итогам сезона-2020/21 с 12-й строчки.