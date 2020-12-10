Джошуа и Пулев провели дуэль взглядов

Дуэль прошла спокойно.

Джошуа и Пулев провели дуэль взглядов
Ентоні Джошуа і Кубрат Пулєв
Фото: twitter.com/MatchroomBoxing

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) и обязательный претендент Кубрат Пулев (28-1, 14 КО) провели дуэль взглядов перед боем.

Эта дуэль прошла спокойно. Боксеры пожали друг другу руки и до 12 декабря разошлись.

Поединок состоится в Лондоне в ночь с субботы на воскресенье.

Добавим, что на кону будет чемпионский пояс IBF.

Напомним, 39-летний Пулев провел последний бой в ноябре прошлого года, когда единогласным решением судей победил американца Райделла Букера.

30-летний Джошуа не дрался с декабря 2019 года, когда взял реванш у Энди Руиса и вернул себе титулы чемпиона мира в хэвивейте.

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