Джошуа и Пулев провели дуэль взглядов

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) и обязательный претендент Кубрат Пулев (28-1, 14 КО) провели дуэль взглядов перед боем.

Эта дуэль прошла спокойно. Боксеры пожали друг другу руки и до 12 декабря разошлись.

Поединок состоится в Лондоне в ночь с субботы на воскресенье.

Добавим, что на кону будет чемпионский пояс IBF.

Напомним, 39-летний Пулев провел последний бой в ноябре прошлого года, когда единогласным решением судей победил американца Райделла Букера.

30-летний Джошуа не дрался с декабря 2019 года, когда взял реванш у Энди Руиса и вернул себе титулы чемпиона мира в хэвивейте.