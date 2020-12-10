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2020-12-10
Рейтинг ФИФА: Украина завершит год в топ-25. Футбол
Украина сохранила свое 24 место.
Збірна України
Фото: uaf.ua
В обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) сборная Украины сохранила свое 24 место.
Подопечным Андрея Шевченко не хватило всего 11 рейтинговых очков, чтобы подняться на 23 место.
Пятерка лучших команд в мире не изменилась: лидирует сборная Бельгии, за которой следуют команды Франции, Бразилии, Англии и Португалии.
Стоит добавить, что "красные дьяволы" третий год подряд завершают сезон во главе рейтинга.
Также отметим, что в этом году было сыграно лишь 352 матча на уровне сборных, это наименьший показатель с 1987 года (323).
Рейтинг 2020 года.
- (1). Бельгия - 1780 очков
- (2). Франция - 1755
- (3). Бразилия- 1743
- (4). Англия - 1670
- (5). Португалия - 1662
- (6). Испания - 1645
- (7). Аргентина - 1642
- (8). Уругвай - 1639
- (9). Мексика - 1632
- (10). Италия - 1625
- ... 13 (13). Германия - 1610 (соперник по Лиге наций)
- ... 14 (14). Нидерланды - 1609 (соперник по Евро-2020)
- ... 16 (16). Швейцария - 1593 (соперник по Лиге наций)
- ... 23 (23). Австрия - 1632 (соперник по Евро-2020)
- ... 24 (24). УКРАИНА - 1521
- ... 65 (65). Северная Македония - 1362 (соперник по Евро-2020)