Рейтинг ФИФА: Украина завершит год в топ-25. Футбол

Украина сохранила свое 24 место.

Рейтинг ФИФА: Украина завершит год в топ-25
Збірна України
Фото: uaf.ua

В обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) сборная Украины сохранила свое 24 место.

Подопечным Андрея Шевченко не хватило всего 11 рейтинговых очков, чтобы подняться на 23 место.

Пятерка лучших команд в мире не изменилась: лидирует сборная Бельгии, за которой следуют команды Франции, Бразилии, Англии и Португалии.

Стоит добавить, что "красные дьяволы" третий год подряд завершают сезон во главе рейтинга.

Также отметим, что в этом году было сыграно лишь 352 матча на уровне сборных, это наименьший показатель с 1987 года (323).

Рейтинг 2020 года.

  1. (1). Бельгия - 1780 очков
  2. (2). Франция - 1755
  3. (3). Бразилия- 1743
  4. (4). Англия - 1670
  5. (5). Португалия - 1662
  6. (6). Испания - 1645
  7. (7). Аргентина - 1642
  8. (8). Уругвай - 1639
  9. (9). Мексика - 1632
  10. (10). Италия - 1625
  • ... 13 (13). Германия - 1610 (соперник по Лиге наций)
  • ... 14 (14). Нидерланды - 1609 (соперник по Евро-2020)
  • ... 16 (16). Швейцария - 1593 (соперник по Лиге наций)
  • ... 23 (23). Австрия - 1632 (соперник по Евро-2020)
  • ... 24 (24). УКРАИНА - 1521
  • ... 65 (65). Северная Македония - 1362 (соперник по Евро-2020)

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