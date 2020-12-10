Рейтинг ФИФА: Украина завершит год в топ-25. Футбол

В обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) сборная Украины сохранила свое 24 место.

Подопечным Андрея Шевченко не хватило всего 11 рейтинговых очков, чтобы подняться на 23 место.

Пятерка лучших команд в мире не изменилась: лидирует сборная Бельгии, за которой следуют команды Франции, Бразилии , Англии и Португалии.

Стоит добавить, что "красные дьяволы" третий год подряд завершают сезон во главе рейтинга.

Также отметим, что в этом году было сыграно лишь 352 матча на уровне сборных, это наименьший показатель с 1987 года (323).

Рейтинг 2020 года.

(1). Бельгия - 1780 очков (2). Франция - 1755 (3). Бразилия- 1743 (4). Англия - 1670 (5). Португалия - 1662 (6). Испания - 1645 (7). Аргентина - 1642 (8). Уругвай - 1639 (9). Мексика - 1632 (10). Италия - 1625