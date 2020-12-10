Определились, кто из тандема "Динамо" - "Шахтер" будет сеяным во время жеребьевки Лиги Европы

" Динамо " и " Шахтер " заняли третьи места в группах ЛЧ, почему квалифицировались во второй по рангу еврокубковый турнир.

В свою очередь, статус сеяной команды получит " Шахтер ". Среди возможных соперников донецкого клуба уже есть "Зальцбург", "Олимпиакос" и "Црвена Звезда".