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2020-12-10
Определились, кто из тандема "Динамо" - "Шахтер" будет сеяным во время жеребьевки Лиги Европы
Жеребьевка состоится в ближайший понедельник.
Киевское "Динамо" окажется среди несеяных команд при жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы, сообщает sportarena.com.
Киевлянам могут достаться "Рома", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" или "Брюгге".
В свою очередь, статус сеяной команды получит "Шахтер". Среди возможных соперников донецкого клуба уже есть "Зальцбург", "Олимпиакос" и "Црвена Звезда".
Окончательный список участников станет известен сегодня после завершения группового этапа ЛЕ.
Жребий 1/16 финала Лиги Европы состоится 14 декабря.
"Динамо" и "Шахтер" заняли третьи места в группах ЛЧ, почему квалифицировались во второй по рангу еврокубковый турнир.