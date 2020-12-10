Определились, кто из тандема "Динамо" - "Шахтер" будет сеяным во время жеребьевки Лиги Европы

Жеребьевка состоится в ближайший понедельник.

Определились, кто из тандема "Динамо" - "Шахтер" будет сеяным во время жеребьевки Лиги Европы

Киевское "Динамо" окажется среди несеяных команд при жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы, сообщает sportarena.com.

Киевлянам могут достаться "Рома", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" или "Брюгге".

В свою очередь, статус сеяной команды получит "Шахтер". Среди возможных соперников донецкого клуба уже есть "Зальцбург", "Олимпиакос" и "Црвена Звезда".

Окончательный список участников станет известен сегодня после завершения группового этапа ЛЕ.

Жребий 1/16 финала Лиги Европы состоится 14 декабря.

"Динамо" и "Шахтер" заняли третьи места в группах ЛЧ, почему квалифицировались во второй по рангу еврокубковый турнир.

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