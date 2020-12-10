Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов

Накануне завершились заключительные матчи 6-го тура Лиги чемпионов, по результатам которых определились все 16 участников плей-офф.

При этом также стал известен их посев при жеребьевке.

Стоит отметить, что максимальное количество в 1/8 финала сохранили представители Германии и Испании (по 4 команды), по три команды от Италии и Англии, и по одной команде представили Португалия и Франция.

Сеяные команды:

"Бавария" (Германия),

"Манчестер Сити" (Англия),

"Ливерпуль" (Англия),

"Челси" (Англия),

"Боруссия" Д (Германия),

"Ювентус" (Италия),

ПСЖ (Франция),

"Реал" (Испания).

Несеяные команды:

"Порту" (Португалия),

"Севилья" (Испания),

"Лацио" (Италия),

"Барселона", Испания),

РБ "Лейпциг" (Германия),

"Атлетико" (Испания),

"Аталанта" (Италия),

"Боруссия" М (Германия).

Главное преимущество сеяных команд в том, что ответные матчи они будут проводить дома.

Кроме того, ограничением для команд является то, что они не могут на этой стадии встретиться с представителями своей ассоциации, а также с командой, которая была их соперником в групповом раунде.

Жеребьевка 1/8 финала состоится в понедельник, 14 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).

Первые матчи этой стадии турнира намечены на 16 и 17 февраля, а также 23 и 24 февраля.

Ответные поединки пройдут 9 и 10 марта, а также 16 и 17 марта.