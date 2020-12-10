Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов
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Накануне завершились заключительные матчи 6-го тура Лиги чемпионов, по результатам которых определились все 16 участников плей-офф.
При этом также стал известен их посев при жеребьевке.
Стоит отметить, что максимальное количество в 1/8 финала сохранили представители Германии и Испании (по 4 команды), по три команды от Италии и Англии, и по одной команде представили Португалия и Франция.
Сеяные команды:
- "Бавария" (Германия),
- "Манчестер Сити" (Англия),
- "Ливерпуль" (Англия),
- "Челси" (Англия),
- "Боруссия" Д (Германия),
- "Ювентус" (Италия),
- ПСЖ (Франция),
- "Реал" (Испания).
Несеяные команды:
- "Порту" (Португалия),
- "Севилья" (Испания),
- "Лацио" (Италия),
- "Барселона", Испания),
- РБ "Лейпциг" (Германия),
- "Атлетико" (Испания),
- "Аталанта" (Италия),
- "Боруссия" М (Германия).
Главное преимущество сеяных команд в том, что ответные матчи они будут проводить дома.
Кроме того, ограничением для команд является то, что они не могут на этой стадии встретиться с представителями своей ассоциации, а также с командой, которая была их соперником в групповом раунде.
Жеребьевка 1/8 финала состоится в понедельник, 14 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).
Первые матчи этой стадии турнира намечены на 16 и 17 февраля, а также 23 и 24 февраля.
Ответные поединки пройдут 9 и 10 марта, а также 16 и 17 марта.