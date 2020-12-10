Украинский голкипер претендует на звание лучшего игрока тура в Лиге чемпионов

Анатолий Трубин втянул "Шахтер" в Лигу Европы.

Украинский голкипер претендует на звание лучшего игрока тура в Лиге чемпионов
Анатолій Трубін
Фото: twitter.com/fcshakhta

В заключительном туре Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" благодаря ничьей в матче с "Интером" (0:0) смог квалифицироваться в евровесну в Лигу Европы.

Это было достигнуто во многом благодаря хладнокровной и профессиональной игре голкипера "горняков" Анатолия Трубина.

Действия 19-летнего украинского тинейджера были отмечены УЕФА, который включил его в список номинантов на звание лучшего игрока недели ЛЧ, сообщает официальный сайт организации.

Среди претендентов на индивидуальную награду у Трубина достойные конкуренты: форвард ПСЖ Неймар (хет-трик в ворота "Истанбула"), нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема (дубль "Боруссии" М).

Четвертым претендентом стал игрок "Севильи" Эн-Несири - автор двух голов в ворота "Ренна".

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