Украинский голкипер претендует на звание лучшего игрока тура в Лиге чемпионов

В заключительном туре Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" благодаря ничьей в матче с "Интером" (0:0) смог квалифицироваться в евровесну в Лигу Европы.

Это было достигнуто во многом благодаря хладнокровной и профессиональной игре голкипера "горняков" Анатолия Трубина.

Действия 19-летнего украинского тинейджера были отмечены УЕФА , который включил его в список номинантов на звание лучшего игрока недели ЛЧ, сообщает официальный сайт организации.

Среди претендентов на индивидуальную награду у Трубина достойные конкуренты: форвард ПСЖ Неймар (хет-трик в ворота "Истанбула"), нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема (дубль "Боруссии" М).

Четвертым претендентом стал игрок "Севильи" Эн-Несири - автор двух голов в ворота "Ренна".