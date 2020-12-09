"Динамо" вошло в топ-30 клубного рейтинга УЕФА

УЕФА на сайте kassiesa.net/uefa опубликовал рейтинг клубных команд, который используется для посева команд в еврокубках.

Победа над "Ференцварошем" (1:0) в итоговом туре Лиги чемпионов позволила дружине Мирчи Луческу не только выйти в 1/16 Лиги Европы, но и оседлать 30-ю позицию в пятилетнем рейтинге.

Киевляне опередили итальянскую "Аталанту", датский "Копенгаген" и испанский "Вильярреал".

Сегодня в Милане свой итоговый матч группового этапа ЛЧ против "Интера" проведет "Шахтер".

Диапазон возможных мест в группе для "горняков" варьируется от первого до четвертого.