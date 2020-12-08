МОК утвердил программу Олимпиады-2024 в Париже на основе гендерного равенства

Фото: МОК

Накануне Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил программу мероприятий и квоты на Олимпийские игры в Париже 2024 года, которые основаны на гендерном равенстве, сообщает пресс-служба МОК.

В частности, Исполком принял решение сократить количество медалей на Играх в Париже с 339 до 329.

Также на летней Олимпиаде в столице Франции будет 10 500 квот для атлетов, что на 600 меньше, чем ожидается в Токио. При этом впервые будет соблюдено полное гендерное равенство - 50% мужчин-спортсменов и 50% женщин.

Полностью сбалансированными по гендерному признаку в программе Игр будут 28 из 32 видов спорта. Количество смешанных видов возрастет до 22, говорится в коммюнике.

Также сообщается, что наибольшее сокращение квот коснется бокса и тяжелой атлетики.

Напомним, МОК одобрил включение в программу Олимпийских игр 2024 брейк-данса, серфинга, скалолазания и скейтбординга.