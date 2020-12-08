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2020-12-08
Игроки английского "Миллуола" не будут становиться на колено в поддержку акции Black Lives Matter. Футбол
На клуб подействовал свист болельщиков.
Фото: СЕ
Игроки "Миллуола" не будут становиться на колено в поддержку акции Black Lives Matter в ближайшем матче Чемпионшипа против КПР, сообщает BBC.
Вместо этого футболисты двух лондонских клубов станут обнявшись, чтобы показать "солидарность футбола в борьбе с дискриминацией".
При этом, по информации СМИ, некоторые футболисты КПР все же собираются встать на одно колено.
Напомним, перед матчем "Миллуол" - "Дерби Каунти" игроки стали на колено, за что были освистаны фанатами клуба.