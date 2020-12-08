РоSSийская многократная олимпийская чемпионка заявила, что употребляла допинг

Анфиса Резцова сделала откровенное признание.

РоSSийская многократная олимпийская чемпионка заявила, что употребляла допинг
Фото: се

Бывшая биатлонистка и лыжница Анфиса Резцова признала, что она применяла запрещенные препараты.

"Я пришла к врачу: всем делаете, давайте и мне. И вот здесь на самом деле почувствовала добавку в организме. Не отрекаюсь от допинга, я это делала. Я не знаю, допинг это или не допинг, помощь или не помощь?", - цитирует Резцову "Спорт-Экспресс".

"Нет, ни одного препарата не знаю и знать не хочу. Мне помогало - и все. Если бы я попалась, то, наверное, уже отвечала бы. Я не знаю, что мне кололи. Добавка - по кайфу, я их обыгрываю и слава богу", - откровенно заявила бывшая биатлонистка.

Напомним, Резцова является олимпийской чемпионкой Калгари-1988 в лыжной эстафете, а также двукратной олимпийской чемпионкой Альбервиля-1992 и Лиллехаммера-1994 в биатлонном спринте и эстафете соответственно.

Также в активе Резцовой как лыжницы 3 "золота" чемпионатов мира.

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