Шевченко прокомментировал вчерашнюю жеребьевку отборочного турнира Чемпионата мира-2022. Футбол

Наставник сборной Украины считает, что наша группа - одна из самых сложных.

Шевченко прокомментировал вчерашнюю жеребьевку отборочного турнира Чемпионата мира-2022
Андрій Шевченко
Фото: УАФ

Главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко прокомментировал жеребьевку квалификации Чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Напомним, по итогам жеребьевки "сине-желтые" попали в одну группу со сборными Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.

"Мы попали в очень серьезную группу. Безусловно, матчи с чемпионом мира, сборной Франции, будут сложными. Мы знаем ее силу. Команду Боснии и Герцеговины можно назвать сильнейшей среди находившихся в четвертой корзине. Финляндию мы тоже знаем - играли против этой сборной в квалификации чемпионата мира-2018", - цитирует Шевченко пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ).

"Тогда поединки с финнами были тяжелыми. Сейчас эта команда продолжает прогрессировать. Уже одно то, что она вышла на чемпионат Европы, является свидетельством ее прогресса. Нельзя сбрасывать со счетов и Казахстан.

Многое будет зависеть от календаря. Я надеюсь, в ближайшее время мы его узнаем, тогда и сможем рассуждать подробнее", - отметил наставник сборной.

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