ФБУ устроила демарш, прекратив все баскетбольные соревнования в Украине

Федерация не получила необходимого финансирования от государства.

В Украине будут прекращены все баскетбольные первенства, сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины (ФБУ).

В связи с отсутствием финансирования баскетбольных мероприятий со стороны государства, департамент организации и проведения соревнований ФБУ принял решение приостановить проведение всех чемпионатов с 23 декабря 2020 по 10 января 2021 года.

Также было принято решение провести матчи 1/4, 1/2 и финала Кубка Украины в формате «Финала восьми" в течение трех игровых дней.