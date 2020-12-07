Первоклассный футбольный стадион в Сумах выставлен на аукцион со стартовой ценой всего 5,5 млн гривен

Государственное предприятие "СЕТАМ" продает на электронном аукционе корпоративные права в размере 99,9824198552223% в уставном капитале "СумыСпортИнвеста", которому принадлежит стадион "Юбилейный" в Сумах, сообщает официальный сайт Министерства юстиции.

Дата проведения аукциона - 30 декабря. Стартовая цена лота - 5,438 млн грн.

Напомним, что "Юбилейный" открыли в сентябре 2001 года, стоимость строительства - 50 млн грн, вмещает 25 830 зрителей.

Все места оборудованы индивидуальными сиденьями, и почти все расположены под навесом (кроме первых рядов нижнего яруса). Так же стадион с 2003 года владеет рекордом Первой лиги по посещаемости матча - 29 300 зрителей на матче "Спартак" - "Нефтяник" (Ахтырка).

11 июля 2009 года на стадионе прошел матч за Суперкубок Украины между киевским "Динамо" и полтавской "Ворсклой" (0:0, по пенальти - 4:2).

25 мая 2011 года "Юбилейный" принял финал Кубка Украины-2010/11, в котором донецкий "Шахтер" одержал победу над "Динамо" - 2:0.

Ранее на стадионе "Юбилейный" выступал ПФК "Сумы", который потерял профессиональный статус. Теперь свои матчи Первой лиги на нем проводит "Альянс" (Липовая Долина).