Клубы УХЛ направили гневное письмо в адрес Министра молодежи и спорта Украины

Клубы угрожают остановить чемпионат.

Клубы УХЛ направили гневное письмо в адрес Министра молодежи и спорта Украины
Президент ФХУ Анатолій Брезвін
Фото: xsport.ua

Клубы-участники чемпионата Украины по хоккею обеспокоены ситуацией, которая сложилась в украинском хоккее.

И, в частности, тем, что Федерацией хоккея Украины (ФХУ) созданы условия, в которых основные субъекты хоккея - профессиональные хоккейные клубы и детско-юношеские спортивные школы не имеют какого-либо доступа к участию в деятельности федерации, и у которых нет места развитию хоккея в Украине в целом.

Кроме того, на прошлой неделе стало известно, что ФХУ не допустила к выборам президента организации олимпийского чемпиона Алексея Житника.

Учитывая это, клубы-участники чемпионата Украины по хоккею обратились с открытым письмом к министру молодежи и спорта Украины Вадиму Гутцайту, в котором клубы требуют реорганизации ФХУ и угрожают остановкой чемпионата, сообщает uhl.ua.

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