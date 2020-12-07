Украинка Харлан завершила сезон во главе мирового фехтовального рейтинге

Сильнейшая украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Пекина-2008 Ольга Харлан в пятый раз в карьере стала победительницей мирового фехтовального рейтинге, завершив сезон на первой строчке, сообщается на официальном сайте Международной федерации фехтования (FIE).

Таким образом, 6-кратная чемпионка мира повторила достижение своего соотечественника - рапириста Сергея Голубицкого, который также пять раз заканчивал сезон в качестве лидера мирового табеля о рангах.

Напомним, что в этом сезоне Харлан трижды поднималась на пьедестал почета. На первом этапе Кубка мира в сезоне-2019/2020 во французском Орлеане украинская саблистка завоевала "бронзу", а затем выиграла два "золота" - на аналогичном турнире в американские Солт-Лейк-Сити, а также на Гран-при Монреаля.

Новый сезон осенью 2020 года не возобновился из-за коронавируса.