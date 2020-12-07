Фаны клуба английского Чемпионшипа освистали своих игроков, которые встали на колено. Футбол
"Миллуол" известен своими одиозными болельщиками.
Фото: telegraph.co.uk
Перед стартовым свистком матча 16-го тура английского Чемпионшипа между "Миллуолом" и "Дерби Каунти", который сейчас тренирует Уэйн Руни, футболисты обеих команд встали на колено, выражая солидарность с кампанией Black Lives Matter.
Однако этот жест разозлил фанатов лондонского клуба - они отреагировали неодобрительным свистом.
После матча, который закончился победой гостей 0:2, клуб "Миллуолл" раскритиковал действия фанатов.
Отметим, это был первый с 29 февраля матч на стадионе "Дэн" со зрителями, количество которых, по коронавирусному регламенту, ограничили двумя тысячами.
"Миллуолл" выпустил официальное заявление, в котором говорится, что клуб "встревожен и расстроен" произошедшим и теперь собирается провести переговоры с футбольными властями и антирасистской организацией Kick It Out.
Crowds at Millwall boo players taking the knee. I’m not sure why clubs are still doing this? BLM, outside of the laudable slogan, is now a political party and one with aims to overthrow the state, defund the police and to divide us as much as possible! pic.twitter.com/WziolE7g81