Фаны клуба английского Чемпионшипа освистали своих игроков, которые встали на колено. Футбол

"Миллуол" известен своими одиозными болельщиками.

Фаны клуба английского Чемпионшипа освистали своих игроков, которые встали на колено
Фото: telegraph.co.uk

Перед стартовым свистком матча 16-го тура английского Чемпионшипа между "Миллуолом" и "Дерби Каунти", который сейчас тренирует Уэйн Руни, футболисты обеих команд встали на колено, выражая солидарность с кампанией Black Lives Matter.

Однако этот жест разозлил фанатов лондонского клуба - они отреагировали неодобрительным свистом.

После матча, который закончился победой гостей 0:2, клуб "Миллуолл" раскритиковал действия фанатов.

Отметим, это был первый с 29 февраля матч на стадионе "Дэн" со зрителями, количество которых, по коронавирусному регламенту, ограничили двумя тысячами.

"Миллуолл" выпустил официальное заявление, в котором говорится, что клуб "встревожен и расстроен" произошедшим и теперь собирается провести переговоры с футбольными властями и антирасистской организацией Kick It Out.

Crowds at Millwall boo players taking the knee. I’m not sure why clubs are still doing this? BLM, outside of the laudable slogan, is now a political party and one with aims to overthrow the state, defund the police and to divide us as much as possible! pic.twitter.com/WziolE7g81

— Darren Grimes (@darrengrimes_) December 5, 2020

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