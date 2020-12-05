Сабо заявил, что будет болеть против "Динамо" в матче с "Ференцварошем"

Экс-наставник "Динамо" и сборной Украины дал откровенное интервью.

Сабо заявил, что будет болеть против "Динамо" в матче с "Ференцварошем"
Йожеф Сабо
Фото: www.goodvin.info

Бывший главный тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо поделился ожиданиями от матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов между "Динамо" и "Ференцварошем".

"В прошлом туре Лиги чемпионов я разрывался между двумя трансляциями, но в итоге предпочел просмотр матча команды Сергея Реброва. Жаль, что "Ференцварош" пропустил мяч от "Ювентуса", ведь тогда в Киеве ему было бы достаточно любой ничьей", - заявил в интервью венгерскому изданию nemzetisport.hu Сабо.

"На данный момент "Динамо" физически, технически и тактически сильнее "Ференцвароша". У киевской команды есть хорошие шансы занять третье место в группе, но "Ференцварош" также может преподнести сюрприз. В любом случае, я буду поддерживать команду Реброва" - откровенно признался украинский специалист.

Матч "Динамо" - "Ференцварош" состоится во вторник, 8 декабря. Начало в 22:00 по Киеву. После пяти туров команды имеют в активе по одному очку. Им предстоит выяснить, кто попадет в Лигу Европы.

"Динамо" устроит нулевая ничья или 1:1.

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