Священники Неаполя выступили против названия "Стадио Диего Армандо Марадона"

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Священники Неаполя выступили против названия "Стадио Диего Армандо Марадона"

Группа католических священников латинского обряда написала письмо архиепископу Неаполя Крещенцо Сепи с просьбой опротестовать решение городских властей переименовать стадион "Сан-Паоло" в "Диего Армандо Марадона", сообщает Football Italia.

"Стадион "Сан-Паоло" должен быть назван в честь святого, который принес нам веру в Иисуса. Было бы неплохо назвать стадион "Сан-Паоло - Марадона", как в Милане, где есть "Сан-Сиро - Джузеппе Меацца". Это могло бы быть правильным компромиссом между верой и уважением к памяти чемпиона", - говорится в письме.

Напомним, вчера домашний стадион "Наполи" городской муниципалитет переименовал в честь легенды клуба аргентинца Диего Марадоны.

Стадион "Сан-Паоло" был построен в 1959 году. Арену назвали в честь святого апостола Павла.

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