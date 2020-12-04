Украина обошла Шотландию в таблице коэффициентов УЕФА
УЕФА выпустила обновленный рейтинг европейских ассоциаций.
Накануне матчами в Лиге Европы завершилась программа 5-го тура еврокубков, по результатам которых Украина заработала 0,8 балла. Они были добыты усилиями донецкого "Шахтера" и луганской "Зари", которые сенсационно обыграли мадридский "Реал" и "Лестер" соответственно.
Этот результат позволил нашей ассоциации подняться на одиннадцатую строчку в таблице коэффициентов, опередив Шотландию.
До десятой позиции, на которой разместилась Австрия, Украине достаточно далеко - австрийцы почти на четыре очка имеют преимущество над нами.
Турция, которая на неделе очков не набрала, так и осталась на 13-й позиции.
Рассмотрим результаты ближайших соперников Украины.
Шотландия (добыто в туре 0,5):
"Рейнджерс" (ЛЕ) обыграл "Стандарт" 3:2
"Селтик" (ЛЕ) уступил "Милану" 2:4
Турция (добыто в туре 0):
"Истанбул" (ЛЧ) проиграл "Лейпцигу" 3:4
"Сивасспор" (ЛЕ) уступил "Вильярреалу" 0:1
Таблица коэффициентов УЕФА.
Напомним, одиннадцатое место позволяет рассчитывать на то, что чемпион страны попадет в группу Лиги чемпионов напрямую.
В то же время для ассоциаций, которые заняли двенадцатую и тринадцатую позиции, чемпион будет играть в квалификации. Более того, обладатель Кубка страны (№13) начнет квалификацию Лиги Европы на раунд раньше, чем №7-12.