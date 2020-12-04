Украина обошла Шотландию в таблице коэффициентов УЕФА

Накануне матчами в Лиге Европы завершилась программа 5-го тура еврокубков, по результатам которых Украина заработала 0,8 балла. Они были добыты усилиями донецкого "Шахтера" и луганской "Зари", которые сенсационно обыграли мадридский "Реал" и "Лестер" соответственно.

Этот результат позволил нашей ассоциации подняться на одиннадцатую строчку в таблице коэффициентов, опередив Шотландию.

До десятой позиции, на которой разместилась Австрия, Украине достаточно далеко - австрийцы почти на четыре очка имеют преимущество над нами.

Турция, которая на неделе очков не набрала, так и осталась на 13-й позиции.

Рассмотрим результаты ближайших соперников Украины.

Шотландия (добыто в туре 0,5):

"Рейнджерс" (ЛЕ) обыграл "Стандарт" 3:2

"Селтик" (ЛЕ) уступил "Милану" 2:4

Турция (добыто в туре 0):

"Истанбул" (ЛЧ) проиграл "Лейпцигу" 3:4

"Сивасспор" (ЛЕ) уступил "Вильярреалу" 0:1

Таблица коэффициентов УЕФА.

Напомним, одиннадцатое место позволяет рассчитывать на то, что чемпион страны попадет в группу Лиги чемпионов напрямую.

В то же время для ассоциаций, которые заняли двенадцатую и тринадцатую позиции, чемпион будет играть в квалификации. Более того, обладатель Кубка страны (№13) начнет квалификацию Лиги Европы на раунд раньше, чем №7-12.