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2020-12-04
Стали известны полуфинальные пары Лиги наций
Турнир продлится в октябре 2021 года.
Фото: twitter.com/UEFA
В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка финального турнира Лиги наций, сообщает пресс-служба УЕФА.
Состязаться продолжат победители четырех групп высшего дивизиона Италия, Бельгия, Франция и Испания. Все матчи пройдут в Италии.
По итогам жеребьевки были сформированы следующие пары:
- Италия - Испания
- Бельгия - Франция
Испанцы с итальянцами встретятся на стадионе "Сан-Сиро" в Милане, второй полуфинал состоится в Турине на "Альянц Стэдиум".
Поединки пройдут 6 и 7 октября 2021 года.
Финал запланирован на 10 октября в Милане.
Напомним, историческим первым победителем данного турнира является сборная Португалии.