Стали известны полуфинальные пары Лиги наций

Турнир продлится в октябре 2021 года.

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка финального турнира Лиги наций, сообщает пресс-служба УЕФА .

Состязаться продолжат победители четырех групп высшего дивизиона Италия, Бельгия, Франция и Испания . Все матчи пройдут в Италии.

По итогам жеребьевки были сформированы следующие пары:

Италия - Испания

Бельгия - Франция

Испанцы с итальянцами встретятся на стадионе "Сан-Сиро" в Милане, второй полуфинал состоится в Турине на "Альянц Стэдиум".

Поединки пройдут 6 и 7 октября 2021 года.

Финал запланирован на 10 октября в Милане.

Напомним, историческим первым победителем данного турнира является сборная Португалии.