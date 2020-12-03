Валя Семеренко финишировала в топ-10 спринта Кубка мира

Состоялась вторая гонка на втором этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти - женский спринт на 7,5 км с двумя огневыми рубежами.

Аналогично мужскому спринту, "золото" и "бронзу" завоевали в данном случае родные сестры.

Первой в спринте финишировала шведская биатлонистка Ханна Эберг. Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 закрыла все 10 мишеней.

Менее 10 секунд уступила Ханне француженка Анаис Шевалье. А третьей на финише была Эльвира Карин Эберг - сестра победительницы спринта.

Лучшей из украинок стала Валя Семеренко, которая так же, как и призеры, была точна на огневых рубежах, однако в ногах уступила довольно много. Однако Валя заняла достаточно высокое девятое место.

Еще две украинки попали в очковую зону - Дарья Блашко (18) и Елена Пидгрушная (25).

Итог гонки:

Ханна Эберг (0+0) 21:11,5 Анаис Шевалье (0+0) +9,6 Эльвира Карин Эберг (0+1) +27,9

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