Валя Семеренко финишировала в топ-10 спринта Кубка мира

Украинка была точна на стрельбище.

Валя Семеренко финишировала в топ-10 спринта Кубка мира
Валя Семеренко
Фото: EPA

Состоялась вторая гонка на втором этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти - женский спринт на 7,5 км с двумя огневыми рубежами.

Аналогично мужскому спринту, "золото" и "бронзу" завоевали в данном случае родные сестры.

Первой в спринте финишировала шведская биатлонистка Ханна Эберг. Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 закрыла все 10 мишеней.

Менее 10 секунд уступила Ханне француженка Анаис Шевалье. А третьей на финише была Эльвира Карин Эберг - сестра победительницы спринта.

Лучшей из украинок стала Валя Семеренко, которая так же, как и призеры, была точна на огневых рубежах, однако в ногах уступила довольно много. Однако Валя заняла достаточно высокое девятое место.

Еще две украинки попали в очковую зону - Дарья Блашко (18) и Елена Пидгрушная (25).

Итог гонки:

  1. Ханна Эберг (0+0) 21:11,5
  2. Анаис Шевалье (0+0) +9,6
  3. Эльвира Карин Эберг (0+1) +27,9

...

  • 9. Валя Семеренко (0+0) +1:01,5
  • 18. Дарья Блашко (0+0) +1:21,1
  • 25. Елена Пидгрушная (0+1) +1:31,7
  • 63. Катерина Бех (0+2) +2:37,6
  • 66. Юлия Джима (0+3) +2:46,0

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