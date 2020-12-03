По новому контракту с "Лейкерс" Леброн Джеймс будет зарабатывать $82 в минуту

И это в разгар пандемии.

Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс подписал с калифорнийским клубом новый 2-летний контракт, по которому его зарплата составит $42,85 млн в год.

По этому соглашению четырехкратный чемпион НБА будет зарабатывать $3,57 млн в месяц или $117397 в день, или $4891 в час, или $82 в минуту, или $1,37 в секунду.

В чемпионском для "Лейкерс" сезоне-2019/20 он набирал в среднем за матч 25,3 очка, делал 10,2 результативной передачи и 7,8 подбора.