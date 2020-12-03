УЕФА включил голкипера "Шахтера" в символическую сборную недели Лиги чемпионов

Голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин попал в символическую сборную 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов по версии УЕФА .

Напомним, подопечные Луиша Каштру одержали сенсационную победу над "Реалом" - 2:0.

Кроме украинца, в Team of the Week также вошли:

Защитники: Рафаэль Геррейро ("Боруссия" Д), Кристиан Ромеро ("Аталанта"), Александр Шольц ("Мидтьюлланд")

Полузащитники: Димитри Пайет ("Марсель"), Ирфан Кавечи ("Истанбул"), Федерико Кьеза ("Ювентус"), Ноа Ланг и Шарль де Кателаре (оба - "Брюгге")

Форварды: Неймар (ПСЖ) и Оливье Жиру ("Челси").

Напомним, Трубин стоял в воротах и в первом матче против "Реала", который прошел в Мадриде и также завершился победой "горняков" - 3:2.