Клубам Английской Премьер-лиги запретили подписывать игроков младше 18 лет из-за Брекзита. Футбол

Закон может повлиять на мировой футбольный рынок.

тинейджеры Поль Погба и Сеск Фабрегас
Фото: Коллаж skysports.com
тинейджеры Поль Погба и Сеск Фабрегас

В Английской Премьер-лиге будут введены новые правила подписания молодых игроков.

Из-за выхода Великобритании из Евросоюза с 1 января 2021 года английские клубы больше не смогут осуществлять трансферы футболистов, возраст которых не достиг 18 лет, сообщает Sky Sports.

Более того, для клубов высшего английского дивизиона будет установлено специальное ограничение - они не смогут подписывать более трех игроков моложе 21 года в одно трансферное окно и более шести - за год.

Кроме того, все иностранные футболисты должны будут иметь определенное количество баллов, чтобы получить право на выступление в Великобритании. Они зарабатываются за матчи, которые проводятся в составе сборной, и зависят от места национальной команды в рейтинге ФИФА. Данные правила будут распространяться уже на ближайшее трансферное окно.

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