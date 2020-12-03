Усик раскритиковал работу своего промоутера

А заодно и работу своей промоутерской компании K2.

Усик раскритиковал работу своего промоутера
Олександр Усик
Фото: Instagram

На примере боя с Дереком Чисорой (32-10, 23 КО) бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик (18-0, 13 КО) озвучил проблемы в работе промоутерской компании К2 и лично Александра Красюка.

По его мнению, поединок боксеров проходил на маленьком ринге, в чем Усик увидел недоработки своей команды.

"Я понял, что с рингом что-то не так, когда был в раздевалке. Я обратил внимание, что канаты очень слабо натянуты. Я вышел, я так обычно не делаю, на канаты начал опираться, а они проседали. Ринг был достаточно миниатюрный, может, уменьшенная версия.

Сначала думал, что это искажает с телевизора, но когда я зашел в дом, посмотрел, который передо мной стоит здоровенный Дерек, то подумал: "Ух ты, ничего себе". Я общался по этому поводу с Эдди Хирном (со-промоутер, - прим. Lb.ua). Он мне сказал, что нет - ринг был такой, как мы боксировали с Беллью", - заявил Усик в интервью YouTube-канале USYK 17.

Усик остался крайне недоволен тем, что представители его промоутерской компании K2 не занимались решением этих проблем.

"Это была задача Александр Красюка (со-промоутер, - прим. Lb.ua). Но у нас в команде - давайте не будем ссориться, поднимать этот вопрос. В следующий раз будет иначе. Я считаю, что так должно работать", - убежден боксер.

Украинец также привел сравнение своего поединка и боя Тайсона Фьюри и Владимира Кличко.

"Помню, как Фьюри шел на поединок с Кличко. Ему что-то не понравилось. Он заявил, что боя не будет: или менять, или он не будет боксировать. В результате все поменяли, билеты проданы, ситуация закрутилась", - отметил Усик.

При этом олимпийский чемпион Лондона-2012 заявил, что может прекратить сотрудничество с К2 Promotions.

"9 ноября этого года было 7 лет с момента подписания контракта. В соглашении написано, что оно не может действовать более 7 лет. После окончания контракта у нас есть время, чтобы поговорить о дальнейшем сотрудничестве. Также у них есть первоочередное право вести со мной переговоры", - уточнил боксер.

"Почему я хочу уйти от К2? Хочу двигаться своим путем, потому что с ними не будет USYK 17 Promotion, будет - K2 Promotions. Значит, я буду развивать чужую компанию. Я хочу выгодные для себя условия. У спортсмена есть определенное время, когда он может заработать, и я хочу из своей карьеры выжать максимум.

Если K2 предложит мне лучшие условия для заработка, то я продолжу с ними контракт, почему нет? У меня со всеми там хорошие отношения. Я хочу максимально порядочно выполнить свои обязательства, и все", - подытожил Усик.

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