"Заря" обыграла одного из лидеров Английской Премьер-лиги, но вылетела из Лиги Европы

В рамках предпоследнего тура группового этапа Лиги Европы "Заря" принимала "Лестер" и одержала минимальную победу - 1:0. Единственный гол в матче на 84-й минуте забил Аллахьяр Сайядманеш. При этом иранскому форварду, который вышел на замену, понадобилось всего 3 минуты, чтобы отличиться.

До матча подопечные Виктора Скрыпника еще не потеряли шансов выйти в плей-офф. Но для этого необходимо было выполнение нескольких условий.

Первое - это победа "Зари" в матче с британской командой. Вторая - потеря очков "Браги" в параллельном поединке против АЕКа.

С первой задачей, во многом благодаря вальяжному "Лестеру", который в предыдущем туре уже гарантировал себе первое место в группе, "мужики" справились.

А вот со вторым условием не срослось: "Брага" одержала победу - 4:2.

Несмотря на вылет из турнира, победу над четвертой командой Английской Премьер-лиги, безусловно, можно занести "Заре" в актив. Луганчане перед последним туром поднялись с последнего места в турнирной таблице группы G.

Плюс команда Скрыпника принесла в общую копилку Украины ценные рейтинговые очки.

Добавим, что последний тур пройдет 10 декабря. Заря сыграет в Португалии с "Брагой".