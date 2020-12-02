Свитолина получила награду "Спортсменка года" по версии журнала Cosmopolitan
За карьеру 26-летняя уроженка Одессы завоевала 15 титулов на турнирах WTA в одиночном разряде.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) стала обладательницей награды "Спортсменка года" от журнала Cosmopolitan Украина.
Об этом сообщила сама теннисистка на своей официальной странице в "Инстаграме".
"Мне очень приятно, что я стала победительницей Cosmopolitan Ukraine Awards. Спасибо за ваш выбор", - подписала снимок украинка.
В нынешнем сезоне Свитолина провела 30 матчей, в которых одержала 21 победу. В ее активе два завоеванных титула - на турнирах в Страсбурге (Франция) и Монтеррее (Мексика). За карьеру 26-летняя уроженка Одессы завоевала 15 титулов на турнирах WTA в одиночном разряде.
Самой высокой позицией в рейтинге WTA у Элины была третья.