Свитолина получила награду "Спортсменка года" по версии журнала Cosmopolitan

За карьеру 26-летняя уроженка Одессы завоевала 15 титулов на турнирах WTA в одиночном разряде.

Фото: instagram.com/mariana_shafro

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) стала обладательницей награды "Спортсменка года" от журнала Cosmopolitan Украина.

Об этом сообщила сама теннисистка на своей официальной странице в "Инстаграме".

"Мне очень приятно, что я стала победительницей Cosmopolitan Ukraine Awards. Спасибо за ваш выбор", - подписала снимок украинка.

В нынешнем сезоне Свитолина провела 30 матчей, в которых одержала 21 победу. В ее активе два завоеванных титула - на турнирах в Страсбурге (Франция) и Монтеррее (Мексика). За карьеру 26-летняя уроженка Одессы завоевала 15 титулов на турнирах WTA в одиночном разряде.

Самой высокой позицией в рейтинге WTA у Элины была третья.

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