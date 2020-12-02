Финалист последнего розыгрыша Кубка Украины вылетел в 1/8 финала от команды Первой лиги. Футбол

Сегодня состоялись некоторые матчи 1/8 финала Кубка Украины.

Не обошлось без сенсаций.

Самая громкая случилась в Полтаве, где местная "Ворскла", которая идет на третьем месте в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги и является финалистом Кубка Украины сезона-2019/20, с минимальным счетом 0:1 уступила лидеру Первой лиги "Агробизнесу".

Ровенский "Верес", занимающий второе место в Первой лиге, с аналогичным счетом обыграл еще одного представителя УПЛ - "Мариуполь".

Два других представителя высшего дивизиона - "Днепр-1" и "Колос" - уверенно преодолели барьер 1/8 финала, обыграв соответственно ВПК-Агро (5:0) и винницкую "Ниву" (4:0).

На этой стадии турнира будут сыграны еще два поединка: "Десна" - "Заря" и "Александрия" - "Минай".

Напомним, "Шахтер" как чемпион страны и "Динамо" как обладатель Кубка автоматически стартуют в турнире с четвертьфиналов.