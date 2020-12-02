Серия роSSийских футбольных клубов без побед в еврокубках достигла рекордных 17 матчей

РоSSийские клубы уже 17 матчей подряд не могут одержать победу в еврокубках. В этом сезоне на групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы представители РоSSии не выиграли еще ни разу, сообщает "Спорт-Экспресс".

Накануне "Локомотив" в ЛЧ уступил "Зальцбургу" (1:3). Ранее "железнодорожники" сыграли с австрийским клубом вничью (2:2), дважды разошлись миром с "Атлетико" (1:1, 0:0) и проиграли "Баварии" (1:2).

"Зенит" в ЛЧ сыграл вничью и проиграл "Лацио" (1:1, 1:3), уступил "Брюгге" (1:2) и дортмундской "Боруссии" (0:2).

Еще один представитель РоSSии в ЛЧ, "Краснодар", сыграл вничью с "Ренном" (1:1), дважды проиграл "Севилье" (2:3, 1:2) и один раз "Челси" (0:4).

В Лиге Европы ЦСКА сыграл вничью с "Вольфсбергером" (1:1) и загребским "Динамо" (0:0), проиграл "Фейеноорду" (1:3), после чего дома разошелся миром с голландским клубом (0:0).

Отметим, что сегодня рекордное антисерия может вырасти до 19 матчей: "Зенит" сыграет на выезде с "Брюгге", а "Краснодар" примет "Ренн".