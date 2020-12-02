Руководство "Горняк-Спорта" опровергло информацию, что клуб может сняться с Первой лиги

Петр Каплун уверен в будущем клуба.

Руководство "Горняк-Спорта" опровергло информацию, что клуб может сняться с Первой лиги
Петро Каплун
Фото: "Гірник-Спорт"

Президент "Горняк-Спорта" Петр Каплун опроверг информацию, что клуб может сняться с Первой лиги, хотя разногласия с финансовыми партнерами у команды есть.

"Очень обидели заголовки прессы, что "Горняк-Спорт" прекращает существование.

Во-первых, мы никогда не существовали - мы хорошо жили и развивались. Я думаю, что и будем далее. Да, появились у нас разногласия с партнерами по поводу финансирования. И это был такой демарш, а так все нормально", - цитирует Каплуна xsport.ua.

"Всех игроков распустили... Так у нас у 15 игроков закончились контракты - что мы должны были делать?

Я думаю, финансирование возобновится, и "Горняк-Спорт" снова будет в гонке. Недели через две все станет окончательно ясно. В любом случае клуб есть, он был и он будет. Никому не давал интервью, что клуб прекратил существование.

Если не получится со старыми партнерами - новые готовые прийти на помощь", - уверен президент клуба.

При этом Каплун не уточнил, какие новые партнеры готовы подставить плечо клубу.

Ранее информацию, что "Горняк-Спорт" прекращает существование и руководство клуба распускает команду, предоставив игрокам статус свободных агентов, официально подтвердил главный тренер команды Игорь Жабченко.

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