Пилот Формулы-1 признался, что спасло ему жизнь во вчерашней гонке

Ромен был доставлен в госпиталь Сил обороны Бахрейна, где ему диагностировали ожоги на тыльной стороне обеих рук, при этом он избежал переломов.
Грожан заявил, что чувствует себя нормально.
"Всем привет, хотел сказать всем, что со мной все в порядке. Вроде как в порядке. Большое спасибо всем за поддержку", - заявил Грожан.
"Несколько лет назад я не поддерживал Halo ("ореол"- в болидах с открытыми колесами титановая дуга, размещенная вокруг головы гонщика и призванная защищать от летящих массивных предметов, от больших обломков до целого болида; применяется с 2018 года, - прим. LB.ua). Думаю, это лучшая вещь, которую привнесли в Формулу-1. Если бы не Halo, я не смог бы с вами разговаривать", - убежден 34-летний француз.
An update from Romain himself. Pleased to see you’re in good spirits! We hope you make a speedy recovery ? pic.twitter.com/njnjjH4GBi