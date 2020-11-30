Пилот Формулы-1 признался, что спасло ему жизнь во вчерашней гонке

Накануне завершился 15-й этап в чемпионате мира Формулы-1 - Гран-при Бахрейна. Гонку выиграл пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.

Фото: Ф-1 Ромен Грожан

На старте гонки произошла страшная авария. Гонщик Haas Ромен Грожан на полной скорости врезался в отбойник. Удар был такой силы, что болид разорвало пополам и вспыхнул пожар.

My God the crash of Grosjean turning into fire.



He is safe and already rescued pic.twitter.com/3hU4UKTN3X — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 29, 2020

Сам француз 32 секунды находился в огне, но благополучно выбрался из машины.

So relieved that @RGrosjean is safe. Thanks to Dr Ian Roberts and the @FIA teams for their courageous and efficient intervention. We have always put safety at the top of our priorities and will continue to do so. #F1 #BahrainGP ?? pic.twitter.com/64xubWCgUH — Jean Todt (@JeanTodt) November 29, 2020

Ромен был доставлен в госпиталь Сил обороны Бахрейна, где ему диагностировали ожоги на тыльной стороне обеих рук, при этом он избежал переломов.

Грожан заявил, что чувствует себя нормально.

"Всем привет, хотел сказать всем, что со мной все в порядке. Вроде как в порядке. Большое спасибо всем за поддержку", - заявил Грожан.

"Несколько лет назад я не поддерживал Halo ("ореол"- в болидах с открытыми колесами титановая дуга, размещенная вокруг головы гонщика и призванная защищать от летящих массивных предметов, от больших обломков до целого болида; применяется с 2018 года, - прим. LB.ua). Думаю, это лучшая вещь, которую привнесли в Формулу-1. Если бы не Halo, я не смог бы с вами разговаривать", - убежден 34-летний француз.