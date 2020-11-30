Футболисты "Шахтера" побывали в городах на линии разграничения в Донецкой области

Игроки приняли участие в проекте "Давай, играй!".

Футболисты "Шахтера" побывали в городах на линии разграничения в Донецкой области
Максим Малишев і Давид Хочолава
Фото: ФК "Шахтар"

Футболисты донецкого "Шахтера" Максим Малышев и Давид Хочолава съездили в гости к участникам проекта "Давай, играй!" в Красногоровку, Марьинку и Авдеевку, сообщает официальный сайт "горняков".

Данный проект в городах на линии разграничения реализуется при поддержке UEFA Foundation for Children. В Красногоровке, Марьинке и Авдеевке игроки "Шахтера" навестили участников проекта впервые.

Профессиональные футболисты сыграли вместе с детьми в футбол и побывали в гостях у некоторых участников. Во всех городах Максим и Давид дарили детям подарки от ФК "Шахтер".

Футболисты «Шахтера» побывали в городах на линии разграничения в Донецкой области.

Максим Малышев и Давид Хочолава съездили в гости к участникам проекта «Давай, играй!» в Красногоровку, Марьинку и Авдеевку.

Подробности: https://t.co/BbL3CwkmDO. pic.twitter.com/7lnubgOCG6

— ?FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 29, 2020

Напомним, проект "Давай, играй!" осуществляется в 8 городах на линии разграничения: Красногоровке, Марьинке, Авдеевке, Курахово, Счастье, Станице Луганской, Волновахе и Торецком. Этой осенью на всех локациях уже состоялись местные турниры, а дети получили призы от Shakhtar Social и UEFA Foundation for Children.

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