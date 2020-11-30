ВОЗ: спорт и физическая активность помогут избежать 5 млн смертей в год

"Особенно это важно во время COVID-19. Если мы не будем активными, мы рискуем создать другую пандемию - плохого здоровья из-за сидячего образа жизни".

По подсчетам экспертов Всемирной организации здравоохранения, спорт и физическая активность могут помочь избежать 5 млн смертей в год, поэтому в ВОЗ призывают людей больше двигаться.

Об этом сообщает "Голос Америки".

По подсчетам экспертов организации, один из четырех взрослых и 80% подростков не получают достаточно физической нагрузки, а среди женщин и девушек активность ниже, чем среди мужчин и парней, что сказывается на здоровье населения и экономике стран. В частности, речь идет о расходах на лечение болезней, связанных с неактивным образом жизни, а также о потерях производительности труда.

В отчете ВОЗ отмечается, что спорт может помочь предотвратить проблемы с сердцем, диабетом, раком, уменьшить проявления болезни Альцгеймера.

Эксперты считают, что начать быть физически активными никогда не поздно, ведь речь идет не только о профессиональном или изнурительном спорте: ходьба, танцы, работа по дому, садоводство, катание на велосипеде и тому подобное.

"Особенно это важно во время COVID-19. Если мы не будем активными, мы рискуем создать другую пандемию - плохого здоровья из-за сидячего образа жизни", - заявил Рудигер Крех, руководитель программы ВОЗ по продвижению здорового образа жизни.

ВОЗ советует взрослым тратить минимум 20-40 минут в день на физическую нагрузку от умеренной до активной, и минимум час в день - для детей и подростков.

В частности, активность важна для людей старше 65 лет, ведь повышение тонуса организма может помочь предотвратить травмы.

Напомним, по данным, ВОЗ, если 95% людей будут носить маски во время пандемии коронавируса, необходимости в локдаунах не будет.

Карантинные ограничения во время ковида распространяются в том числе и на спорткомплексы, бассейны и развлекательные центры. В Украине во время второй волны коронавируса решили не возвращать жесткие ограничения, а взамен ввели так называемый "карантин выходного дня", который закончился в эти выходные. Однако, глава Минздрава Максим Степанов отметил, что полный локдаун - самый эффективный способ замедлить распространение болезни. По его словам, только введение жесткого карантина сможет прервать цепочку передачи коронавирусной болезни и тем самым сведет уровень заболеваемости до нуля.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков также выступил за немедленный локдаун на 3-4 недели.