ВОЗ: спорт и физическая активность помогут избежать 5 млн смертей в год

"Особенно это важно во время COVID-19. Если мы не будем активными, мы рискуем создать другую пандемию - плохого здоровья из-за сидячего образа жизни".

ВОЗ: спорт и физическая активность помогут избежать 5 млн смертей в год
Фото: likar.info

По подсчетам экспертов Всемирной организации здравоохранения, спорт и физическая активность могут помочь избежать 5 млн смертей в год, поэтому в ВОЗ призывают людей больше двигаться.

Об этом сообщает "Голос Америки".

По подсчетам экспертов организации, один из четырех взрослых и 80% подростков не получают достаточно физической нагрузки, а среди женщин и девушек активность ниже, чем среди мужчин и парней, что сказывается на здоровье населения и экономике стран. В частности, речь идет о расходах на лечение болезней, связанных с неактивным образом жизни, а также о потерях производительности труда.

В отчете ВОЗ отмечается, что спорт может помочь предотвратить проблемы с сердцем, диабетом, раком, уменьшить проявления болезни Альцгеймера.

Эксперты считают, что начать быть физически активными никогда не поздно, ведь речь идет не только о профессиональном или изнурительном спорте: ходьба, танцы, работа по дому, садоводство, катание на велосипеде и тому подобное.

"Особенно это важно во время COVID-19. Если мы не будем активными, мы рискуем создать другую пандемию - плохого здоровья из-за сидячего образа жизни", - заявил Рудигер Крех, руководитель программы ВОЗ по продвижению здорового образа жизни.

ВОЗ советует взрослым тратить минимум 20-40 минут в день на физическую нагрузку от умеренной до активной, и минимум час в день - для детей и подростков.

В частности, активность важна для людей старше 65 лет, ведь повышение тонуса организма может помочь предотвратить травмы.

Напомним, по данным, ВОЗ, если 95% людей будут носить маски во время пандемии коронавируса, необходимости в локдаунах не будет.

Карантинные ограничения во время ковида распространяются в том числе и на спорткомплексы, бассейны и развлекательные центры. В Украине во время второй волны коронавируса решили не возвращать жесткие ограничения, а взамен ввели так называемый "карантин выходного дня", который закончился в эти выходные. Однако, глава Минздрава Максим Степанов отметил, что полный локдаун - самый эффективный способ замедлить распространение болезни. По его словам, только введение жесткого карантина сможет прервать цепочку передачи коронавирусной болезни и тем самым сведет уровень заболеваемости до нуля.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков также выступил за немедленный локдаун на 3-4 недели.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Директора черниговского стадиона бросили в мусорный бакДиректора черниговского стадиона бросили в мусорный бак
УЕФА сегодня рассмотрит дело о матче Лиги наций Швейцария - Украина - УАФ. ФутболУЕФА сегодня рассмотрит дело о матче Лиги наций Швейцария - Украина - УАФ. Футбол
Главный тренер "Марселя" предложил оригинально увековечить память о МарадонеГлавный тренер "Марселя" предложил оригинально увековечить память о Марадоне
В таблице коэффициентов УЕФА Украина приблизилась к Шотландии, но не оторвалась от ТурцииВ таблице коэффициентов УЕФА Украина приблизилась к Шотландии, но не оторвалась от Турции
Опубликован неофициальный рейтинг зарплат в Формуле-1Опубликован неофициальный рейтинг зарплат в Формуле-1
Блок рекламы


Похожие новости
В Англии спортивным фанатам разрешили вернуться на трибуныВ Англии спортивным фанатам разрешили вернуться на трибуны
Сенат США принял "закон Родченкова", позволяющий судить иностранных спортсменов за применение допингаСенат США принял "закон Родченкова", позволяющий судить иностранных спортсменов за применение допинга
Член сборной РоSSии по боксу избил другого боксера в поезде: спортсмен впал в комуЧлен сборной РоSSии по боксу избил другого боксера в поезде: спортсмен впал в кому
В Украине запретили проводить спортивные мероприятия со зрителями, кроме международных соревнований. ФутболВ Украине запретили проводить спортивные мероприятия со зрителями, кроме международных соревнований. Футбол
Проект бюджета на 2021 год предусматривает почти трехкратное увеличение расходов на спортПроект бюджета на 2021 год предусматривает почти трехкратное увеличение расходов на спорт
Зеленский поставил задачу привезти Олимпиаду в Украину, - министр молодежи и спортаЗеленский поставил задачу привезти Олимпиаду в Украину, - министр молодежи и спорта
Студенты Олимпийского колледжа провели показ спортивного мастерства под РадойСтуденты Олимпийского колледжа провели показ спортивного мастерства под Радой
В Киеве откроют социально-спортивные школы Фонда Реал Мадрид. ФутболВ Киеве откроют социально-спортивные школы Фонда Реал Мадрид. Футбол
Свитолина вошла в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира. Свитолина вошла в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира.
Американський футболіст підписав найбільший контракт в історії спортуАмериканський футболіст підписав найбільший контракт в історії спорту
Последние новости
Подгружаем последние новости