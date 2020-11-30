Врачу Марадоны предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве, - СМИ

Власти Аргентины начали расследование в отношении врача Леопольдо Луке, лечившего Диего Марадону. Прокуратура проверяет версию, что смерть футболиста могла стать результатом небрежности медика, передает ВВС.

Аргентинский телеканал Todo Noticias сообщает, что врачу уже предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве, однако эти сведения официально не подтверждены.

Сотрудники прокуратуры Аргентины провели обыски в доме и частной клинике Луке, пытаясь собрать доказательства по делу и установить, не было ли в действиях врача небрежности.

По данным аргентинских СМИ , дочери Марадоны потребовали предоставить им сведения о том, какие медицинские препараты принимал их отец.

"Есть подозрения, что условия реабилитации Марадоны после операции в его доме не соответствовали необходимым требованиям, в том числе то ни было дефибриллятора и постоянного присутствия медиков, специализирующихся на лечении алкоголизма и наркомании. Прокуроры также интересуются, как часто Луке посещал футболиста в его доме", - говорится в сообщении.

Между тем агентство Франс-пресс цитирует неназванного родственника Марадоны, по словам которого врачи рекомендовали оставить футболиста под наблюдением врачей в другой больнице, но "семья решила иначе". "Его дочери подписали просьбу выписать его", - утверждает источник агентства.

Марадона умер от инфаркта 25 ноября, ему было 60 лет. В момент смерти футболист находился в своем доме в Буэнос-Айресе. Незадолго до этого Марадона перенес операцию по удалению тромба в головном мозге. Также известно, что он проходил лечение от алкогольной зависимости.