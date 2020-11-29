На старте гонки Формулы-1 болид взорвался, пилот 32 секунды был в огне

Ромен Грожан отделался небольшими ожогами.

Гонку Гран-при Бахрейна в рамках "Формулы-1" остановили вскоре после старта из-за взрыва болида пилота команды "Хаас" Ромена Грожана. Болид французского спортсмена на скорости около 275 км/ч вылетел в отбойник после столкновения с россиянином Даниилом Квятом. От удара машину разорвало пополам, болид загорелся.

Грожан, бывший в огне в течение 32 секунд, самостоятельно покинул автомобиль. Его забрала "скорая".

My God the crash of Grosjean turning into fire.

He is safe and already rescued pic.twitter.com/3hU4UKTN3X

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 29, 2020

32 seconds Grosjean has stayed into the fire.

32 seconds. pic.twitter.com/bgnLGOqFvN

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 29, 2020

Grosjean escaping fire in detail is the craziest thing I’ve seen in a moment ??? #BahrainGP good to know he doing generally well pic.twitter.com/m2jriTe4mD

— shuggy hugman (@hughegarty) November 29, 2020

Сообщают, что французский пилот получил небольшие ожоги на руках и щиколотках, и сейчас находится в медицинском центре автодрома. Также есть подозрение на переломы ребер.

Как сообщали, гонку первого Гран-при Тосканы Формулы-1 дважды останавливали из-за массовых аварий.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Директора черниговского стадиона бросили в мусорный бакДиректора черниговского стадиона бросили в мусорный бак
УЕФА сегодня рассмотрит дело о матче Лиги наций Швейцария - Украина - УАФ. ФутболУЕФА сегодня рассмотрит дело о матче Лиги наций Швейцария - Украина - УАФ. Футбол
Главный тренер "Марселя" предложил оригинально увековечить память о МарадонеГлавный тренер "Марселя" предложил оригинально увековечить память о Марадоне
В таблице коэффициентов УЕФА Украина приблизилась к Шотландии, но не оторвалась от ТурцииВ таблице коэффициентов УЕФА Украина приблизилась к Шотландии, но не оторвалась от Турции
Опубликован неофициальный рейтинг зарплат в Формуле-1Опубликован неофициальный рейтинг зарплат в Формуле-1
Блок рекламы


Похожие новости
Льюис Хэмилтон стал семикратным чемпионом мира Формулы-1Льюис Хэмилтон стал семикратным чемпионом мира Формулы-1
В лиге кулачных боев боец нокаутировал "Кинг-Конга" всего за 3 секундыВ лиге кулачных боев боец нокаутировал "Кинг-Конга" всего за 3 секунды
Гран-при Вьетнама исключен из календаря Формулы-1 на 2021 год после коррупционного скандалаГран-при Вьетнама исключен из календаря Формулы-1 на 2021 год после коррупционного скандала
В Формуле-1 на первом круге Гран-при Португалии Райкконен обогнал 11 болидовВ Формуле-1 на первом круге Гран-при Португалии Райкконен обогнал 11 болидов
Ультрас "Динамо" провели огненную акцию протеста во ЛьвовеУльтрас "Динамо" провели огненную акцию протеста во Львове
Продана легендарная команда Формулы-1Продана легендарная команда Формулы-1
Гонщик Формулы-1 подарил свой шлем шестилетней девочке, придумавшей его дизайнГонщик Формулы-1 подарил свой шлем шестилетней девочке, придумавшей его дизайн
Руководитель формульной команды "Мерседес" прокомментировал жалобы своего пилота на черный цвет комбинезонаРуководитель формульной команды "Мерседес" прокомментировал жалобы своего пилота на черный цвет комбинезона
Пилот Формулы-1 вылечился от коронавируса и примет участие в Гран-при ИспанииПилот Формулы-1 вылечился от коронавируса и примет участие в Гран-при Испании
Перед Гран-при Великобритании пилот Формулы-1 заразился коронавирусомПеред Гран-при Великобритании пилот Формулы-1 заразился коронавирусом
Последние новости
Подгружаем последние новости