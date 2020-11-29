На старте гонки Формулы-1 болид взорвался, пилот 32 секунды был в огне

Гонку Гран-при Бахрейна в рамках "Формулы-1" остановили вскоре после старта из-за взрыва болида пилота команды "Хаас" Ромена Грожана. Болид французского спортсмена на скорости около 275 км/ч вылетел в отбойник после столкновения с россиянином Даниилом Квятом. От удара машину разорвало пополам, болид загорелся.

Грожан, бывший в огне в течение 32 секунд, самостоятельно покинул автомобиль. Его забрала "скорая".

My God the crash of Grosjean turning into fire.



He is safe and already rescued pic.twitter.com/3hU4UKTN3X — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 29, 2020

32 seconds Grosjean has stayed into the fire.



32 seconds. pic.twitter.com/bgnLGOqFvN — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 29, 2020

Grosjean escaping fire in detail is the craziest thing I’ve seen in a moment ??? #BahrainGP good to know he doing generally well pic.twitter.com/m2jriTe4mD — shuggy hugman (@hughegarty) November 29, 2020

Сообщают, что французский пилот получил небольшие ожоги на руках и щиколотках, и сейчас находится в медицинском центре автодрома. Также есть подозрение на переломы ребер.

Как сообщали, гонку первого Гран-при Тосканы Формулы-1 дважды останавливали из-за массовых аварий.