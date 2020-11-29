На старте гонки Формулы-1 болид взорвался, пилот 32 секунды был в огне
Ромен Грожан отделался небольшими ожогами.
Гонку Гран-при Бахрейна в рамках "Формулы-1" остановили вскоре после старта из-за взрыва болида пилота команды "Хаас" Ромена Грожана. Болид французского спортсмена на скорости около 275 км/ч вылетел в отбойник после столкновения с россиянином Даниилом Квятом. От удара машину разорвало пополам, болид загорелся.
Грожан, бывший в огне в течение 32 секунд, самостоятельно покинул автомобиль. Его забрала "скорая".