Григорчук стал первым украинским тренером, который выиграл три футбольных чемпионата в разных странах

Накануне завершился чемпионат Беларуси по футболу.

Перед последним туром за золотые медали соревновались БАТЕ и солигорский "Шахтер" украинского тренера Романа Григорчука. При этом клуб из Борисова опережал "горняков" на 1 очко.

Лидер встречался в Минске с "Динамо" и неожиданно оступился, сыграв вничью - 0: 0.

Еще драматичнее сложился поединок "Шахтера", который принимал "Минск". Основное время также завершилось вничью - 2: 2. Но на 90 + 2 и 90 + 7 минутах подопечные Григорчука забили два мяча, выиграли матч (4: 2), а с ним и чемпионат.

"Шахтер" выиграл второй чемпионский титул в истории. Впервые команда из Солигорска стала чемпионом Беларуси в 2005 году.

Отметим, что Григорчук стал первым украинцем, который добился триумфа в трех разных странах в качестве главного тренера. С 2006 по 2008 гг. Григорчук становился чемпионом Латвии во главе "Вентспилса", а в 2019 году под руководством Григорчука чемпионат Казахстана выиграла "Астана".

Напомним, Григорчук возглавил "Шахтер" в начале сентября, сменив у руля другого украинского тренера - Юрия Вернидуба, при котором команда возглавляла турнирную таблицу.