Сборная Украины завоевала "золото" и "серебро" на домашнем чемпионате Европы по художественной гимнастике

Третий день первенства можно занести в актив украинкам.

Сборная Украины
Фото: facebook.com/team.ukraine.rg
Сборная Украины

В рамках чемпионата Европы по художественной гимнастике в Киеве копилка сборной Украины снова пополнилась двумя медалями.

В групповых упражнениях среди сениорок с пятью мячами Украина завоевала "золото", показав результат в 35.350 баллов.

Второе место занял Израиль (34.450), третья позиции - у Эстонии (32.800).

Серебряную медаль украинки завоевали в соревнованиях с тремя обручами и двумя парами булав. Наши девушки показали одинаковый результат с командой Турции (31.150).

В этом случае технические отчисления определили окончательный рейтинг, отправив Украину на второе место. Первая в истории медаль для Турции, и сразу же золотая.

Третье место у Азербайджана (30.650).

Отметим, что в юниорских соревнованиях первое место в упражнениях с мячом заняла украинка Полина Карика (22.800), а Карина Сидорак стала второй в упражнениях с лентой (21.200).

Напомним, вчера сборная Украины завоевала "золото" и "бронзу" в командном первенстве и в групповом многоборье соответственно.

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