Индивидуальной мужской гонкой в Контиолахти стартовал сезон в биатлоне

В первой же гонке - первая сенсация.

Индивидуальной мужской гонкой в Контиолахти стартовал сезон в биатлоне
Стурла Легрейд
Фото: Global Look Press

В финском Контиолахти прошла первая гонка биатлонного сезона 2020/21.

Победу в индивидуальной мужской гонке на 20 км с четырьмя огневыми рубежами сенсационно получил Стурла Легрейд.

23-летний норвежец на 19,6 сек. опередил своего соотечественника, действующего обладателя Кубка мира Йоханнеса Бйо.

Третьим к финишу пришел немец Эрик Лессер.

Отметим, для Легрейда это был всего пятый старт за национальную команду на этапах Кубка мира. Таким образом, Стурла становится обладателем желтой майки лидера КС.

Добавим, что гонка в Контиолахти прошла в комфортных условиях при умеренном ветре и температуре воздуха -1 ° С

Лучший результат среди украинцев показал Артем Прима, который завершил гонку 27-м с двумя промахами. Другие украинские стреляющие лыжники в очковую зону не попали.

  • 27. Артем Прима (2 + 0 + 0 + 0) +3:43,4
  • 47. Богдан Цымбал (0 + 1 + 0 + 1) +4:56,4
  • 68. Руслан Ткаленко (1 + 1 + 1 + 1) +7:01,4
  • 73. Дмитрий Подручный (1 + 2 + 0 + 2) +7: 56.3
  • 99. Антон Дудченко (1 + 2 + 5 + 0) +12:20,0

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