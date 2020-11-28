Мяч игрока "Манчестер Юнайтед" признан лучшим голом недели в Лиге чемпионов

В 4-м туре Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" взял реванш за поражение в Стамбуле у "Истанбул ББ" - 4:1.

Дублем отметился полузащитник Бруну Фернандеш..

Первый из двух голов игрока "красных дьяволов" в ворота турецкого клуба признан лучшим голом недели в Лиге чемпионов, сообщает Twitter турнира.

В голосовании за лучший гол недели Фернандеш опередил Джейдона Санчо с дортмундской "Боруссии", Райана Гравенберча из "Аякса" и Ивана Ракитича из "Севильи".