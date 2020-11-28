Мяч игрока "Манчестер Юнайтед" признан лучшим голом недели в Лиге чемпионов

Выстрел Бруну Фернандеша оказался точным.

Мяч игрока "Манчестер Юнайтед" признан лучшим голом недели в Лиге чемпионов
Бруно Фернандеш
Фото: ФК "Манчестер Юнайтед"

В 4-м туре Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" взял реванш за поражение в Стамбуле у "Истанбул ББ" - 4:1.

Дублем отметился полузащитник Бруну Фернандеш..

Первый из двух голов игрока "красных дьяволов" в ворота турецкого клуба признан лучшим голом недели в Лиге чемпионов, сообщает Twitter турнира.

В голосовании за лучший гол недели Фернандеш опередил Джейдона Санчо с дортмундской "Боруссии", Райана Гравенберча из "Аякса" и Ивана Ракитича из "Севильи".

? Bruno Fernandes wins #UCL Goal of the Week! ?#UCLGOTW | @nissansports pic.twitter.com/lhLNogCDal

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 27, 2020

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