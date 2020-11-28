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2020-11-28
Мяч игрока "Манчестер Юнайтед" признан лучшим голом недели в Лиге чемпионов
Выстрел Бруну Фернандеша оказался точным.
Бруно Фернандеш
Фото: ФК "Манчестер Юнайтед"
В 4-м туре Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" взял реванш за поражение в Стамбуле у "Истанбул ББ" - 4:1.
Дублем отметился полузащитник Бруну Фернандеш..
Первый из двух голов игрока "красных дьяволов" в ворота турецкого клуба признан лучшим голом недели в Лиге чемпионов, сообщает Twitter турнира.
В голосовании за лучший гол недели Фернандеш опередил Джейдона Санчо с дортмундской "Боруссии", Райана Гравенберча из "Аякса" и Ивана Ракитича из "Севильи".
? Bruno Fernandes wins— UEFA Champions League (@ChampionsLeague)
#UCLGoal of the Week! ? #UCLGOTW| @nissansports pic.twitter.com/lhLNogCDal November 27, 2020