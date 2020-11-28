Сборная Украины завоевала "золото" и "бронзу" на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Киеве

Фото: facebook.com/team.ukraine.rg

На 36-м чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в Киеве , были разыграны первые комплекты наград.

Сборная Украины завоевала "золото" в командном первенстве (сумма баллов за индивидуальные выступления юниорок и групповые упражнения среди взрослых) и "бронзу" в групповом многоборье (сумма баллов за групповые выступления с мячами, обручами и булавами).

Командное первенство:

Украина - 237,150 Израиль - 236,900 Азербайджан - 226,175

Групповое многоборье:

Израиль - 67,575 Азербайджан - 66,300 УКРАИНА - 63,700

Чемпионат Европы продлится до 29 ноября.