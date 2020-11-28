Сборная Украины завоевала "золото" и "бронзу" на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Киеве

Наши девушки удачно стартовали.

Фото: facebook.com/team.ukraine.rg

На 36-м чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в Киеве, были разыграны первые комплекты наград.

Сборная Украины завоевала "золото" в командном первенстве (сумма баллов за индивидуальные выступления юниорок и групповые упражнения среди взрослых) и "бронзу" в групповом многоборье (сумма баллов за групповые выступления с мячами, обручами и булавами).

Командное первенство:

  1. Украина - 237,150
  2. Израиль - 236,900
  3. Азербайджан - 226,175

Групповое многоборье:

  1. Израиль - 67,575
  2. Азербайджан - 66,300
  3. УКРАИНА - 63,700

Чемпионат Европы продлится до 29 ноября.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Директора черниговского стадиона бросили в мусорный бакДиректора черниговского стадиона бросили в мусорный бак
УЕФА сегодня рассмотрит дело о матче Лиги наций Швейцария - Украина - УАФ. ФутболУЕФА сегодня рассмотрит дело о матче Лиги наций Швейцария - Украина - УАФ. Футбол
Опубликован неофициальный рейтинг зарплат в Формуле-1Опубликован неофициальный рейтинг зарплат в Формуле-1
В УЕФА перенесли рассмотрение дела о матче Швейцария - Украина. ФутболВ УЕФА перенесли рассмотрение дела о матче Швейцария - Украина. Футбол
Романчук установил рекорд Европы на дистанции 800 м вольным стилемРоманчук установил рекорд Европы на дистанции 800 м вольным стилем
Блок рекламы


Похожие новости
Павелко озвучил официальную позицию Украины относительно решения УЕФА присудить сборной поражение в матче со Швейцарией. ФутболПавелко озвучил официальную позицию Украины относительно решения УЕФА присудить сборной поражение в матче со Швейцарией. Футбол
Тренер сборной Украины с сарказмом прокомментировал решение УЕФА. ФутболТренер сборной Украины с сарказмом прокомментировал решение УЕФА. Футбол
В Киеве сегодня стартует чемпионат Европы по художественной гимнастике
Украина завоевала единственную медаль на чемпионате Европы по дзюдоУкраина завоевала единственную медаль на чемпионате Европы по дзюдо
В Киеве с 26 по 29 ноября пройдет чемпионат Европы по художественной гимнастикеВ Киеве с 26 по 29 ноября пройдет чемпионат Европы по художественной гимнастике
Романчук установил рекорд Европы на дистанции 800 м вольным стилемРоманчук установил рекорд Европы на дистанции 800 м вольным стилем
Все новые тесты на ковид у игроков сборной Украины по футболу оказались отрицательнымиВсе новые тесты на ковид у игроков сборной Украины по футболу оказались отрицательными
Школьница с Киевщины стала чемпионкой Европы по пауэрлифтингуШкольница с Киевщины стала чемпионкой Европы по пауэрлифтингу
Сборная Украины вылетела чартерным рейсом из Цюриха в Киев. ФутболСборная Украины вылетела чартерным рейсом из Цюриха в Киев. Футбол
Плохие новости для сборной Украины: УЕФА присудил поражение сборной Норвегии из-за отмены матча с Румынией. ФутболПлохие новости для сборной Украины: УЕФА присудил поражение сборной Норвегии из-за отмены матча с Румынией. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости