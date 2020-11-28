Новостей.COM ⇒
2020-11-28
Сборная Украины завоевала "золото" и "бронзу" на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Киеве
Наши девушки удачно стартовали.
Фото: facebook.com/team.ukraine.rg
На 36-м чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в Киеве, были разыграны первые комплекты наград.
Сборная Украины завоевала "золото" в командном первенстве (сумма баллов за индивидуальные выступления юниорок и групповые упражнения среди взрослых) и "бронзу" в групповом многоборье (сумма баллов за групповые выступления с мячами, обручами и булавами).
Командное первенство:
- Украина - 237,150
- Израиль - 236,900
- Азербайджан - 226,175
Групповое многоборье:
- Израиль - 67,575
- Азербайджан - 66,300
- УКРАИНА - 63,700
Чемпионат Европы продлится до 29 ноября.