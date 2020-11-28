"Аль-Ахли" в рекордный раз выиграл африканскую Лигу чемпионов. Футбол

В финале Red Devils обыграли своих земляков из "Замалека".

"Аль-Ахли" в рекордный раз выиграл африканскую Лигу чемпионов
"Аль-Ахлі"
Фото: Twitter

Накануне на "Каирском международном стадионе" состоялся финал африканской Лиги чемпионов, в котором встретились два клуба из столицы Египта - "Аль-Ахли" и "Замалек".

Драматическую победу одержал более титулованный "Национальный", как переводится "Аль-Ахли" - 2:1.

Уже в дебюте матча хавбек "Аль-Ахли" Амр аль-Сулайем выиграл воздух при подаче углового и открыл счет в матче - 1:0.

Ответ "Замалека" был ярким. Шикабала принял мяч на фланге, обыграл двух соперников, вошел в штрафную, где накрутил еще одного игрока "Аль-Ахли" и точно выстрелил в верхний угол ворот - 1:1.

Развязка наступила на 86-й минуте игры, когда Мохаммед Кафша забил победный гол - 2:1.

"Аль-Ахли" подтвердил статус самого титулованного футбольного клуба Африки, став победителем африканской ЛЧ в рекордный 9-й раз.

Отметим, что "Аль-Ахли" является обладателем наибольшего числа континентальных титулов в истории футбола (19). В 2001 году был признан КАФ клубом века.

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