В Аргентине правоохранители открыли дело по факту смерти Марадоны
Прокуратура допросит медсестру, которая следила за тем, чтобы Марадона принимал необходимые препараты.
В Аргентине возбудили уголовное дело по факту смерти футболиста Диего Марадоны.
Об этом пишет ua.korrespondent.net со ссылкой на СМИ.
Так, за 12 часов до смерти Марадона не находился под надлежащим наблюдением медицинских работников. Полиция проверит записи с камер видеонаблюдения, а также проведет анализ крови на наличие остатков каких-либо токсичных веществ.
В частности, прокуратура допросит медсестру Жизель, которая следила за тем, чтобы Марадона принимал необходимые препараты. Отмечается, что у правоохранителей есть данные, согласно которым Жизель не дала Марадоне одну из таблеток в то утро, когда он умер.
Также расследуется заявление адвоката Диего Марадоны Матиаса Морли, по заверениям которого Марадона в течение 12 часов до смерти находился без присмотра со стороны медицинского персонала, который был нанят для наблюдения за его состоянием.
Напомним, Диего Армандо Марадона умер от сердечной недостаточности, которая привела к острому отеку легких и внезапной смерти на 61-м году жизни.
Эксперты обнаружили в сердце следы, совместимые с хронической сердечной недостаточностью, причина которой не ясна. Не установлено, произошло это из-за сердечного приступа, или же связано с употреблением вредных веществ, таких как кокаин или алкоголь.