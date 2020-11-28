В Аргентине правоохранители открыли дело по факту смерти Марадоны

Прокуратура допросит медсестру, которая следила за тем, чтобы Марадона принимал необходимые препараты.

В Аргентине возбудили уголовное дело по факту смерти футболиста Диего Марадоны.

Об этом пишет ua.korrespondent.net со ссылкой на СМИ .

Так, за 12 часов до смерти Марадона не находился под надлежащим наблюдением медицинских работников. Полиция проверит записи с камер видеонаблюдения, а также проведет анализ крови на наличие остатков каких-либо токсичных веществ.

В частности, прокуратура допросит медсестру Жизель, которая следила за тем, чтобы Марадона принимал необходимые препараты. Отмечается, что у правоохранителей есть данные, согласно которым Жизель не дала Марадоне одну из таблеток в то утро, когда он умер.

Также расследуется заявление адвоката Диего Марадоны Матиаса Морли, по заверениям которого Марадона в течение 12 часов до смерти находился без присмотра со стороны медицинского персонала, который был нанят для наблюдения за его состоянием.

Напомним, Диего Армандо Марадона умер от сердечной недостаточности, которая привела к острому отеку легких и внезапной смерти на 61-м году жизни.

Эксперты обнаружили в сердце следы, совместимые с хронической сердечной недостаточностью, причина которой не ясна. Не установлено, произошло это из-за сердечного приступа, или же связано с употреблением вредных веществ, таких как кокаин или алкоголь.