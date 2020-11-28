В Аргентине правоохранители открыли дело по факту смерти Марадоны

Прокуратура допросит медсестру, которая следила за тем, чтобы Марадона принимал необходимые препараты.

В Аргентине правоохранители открыли дело по факту смерти Марадоны
Фото: dynamo.kiev.ua

В Аргентине возбудили уголовное дело по факту смерти футболиста Диего Марадоны.

Об этом пишет ua.korrespondent.net со ссылкой на СМИ.

Так, за 12 часов до смерти Марадона не находился под надлежащим наблюдением медицинских работников. Полиция проверит записи с камер видеонаблюдения, а также проведет анализ крови на наличие остатков каких-либо токсичных веществ.

В частности, прокуратура допросит медсестру Жизель, которая следила за тем, чтобы Марадона принимал необходимые препараты. Отмечается, что у правоохранителей есть данные, согласно которым Жизель не дала Марадоне одну из таблеток в то утро, когда он умер.

Также расследуется заявление адвоката Диего Марадоны Матиаса Морли, по заверениям которого Марадона в течение 12 часов до смерти находился без присмотра со стороны медицинского персонала, который был нанят для наблюдения за его состоянием.

Напомним, Диего Армандо Марадона умер от сердечной недостаточности, которая привела к острому отеку легких и внезапной смерти на 61-м году жизни.

Эксперты обнаружили в сердце следы, совместимые с хронической сердечной недостаточностью, причина которой не ясна. Не установлено, произошло это из-за сердечного приступа, или же связано с употреблением вредных веществ, таких как кокаин или алкоголь.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Директора черниговского стадиона бросили в мусорный бакДиректора черниговского стадиона бросили в мусорный бак
УЕФА сегодня рассмотрит дело о матче Лиги наций Швейцария - Украина - УАФ. ФутболУЕФА сегодня рассмотрит дело о матче Лиги наций Швейцария - Украина - УАФ. Футбол
Опубликован неофициальный рейтинг зарплат в Формуле-1Опубликован неофициальный рейтинг зарплат в Формуле-1
В УЕФА перенесли рассмотрение дела о матче Швейцария - Украина. ФутболВ УЕФА перенесли рассмотрение дела о матче Швейцария - Украина. Футбол
Романчук установил рекорд Европы на дистанции 800 м вольным стилемРоманчук установил рекорд Европы на дистанции 800 м вольным стилем
Блок рекламы


Похожие новости
УЕФА сегодня рассмотрит дело о матче Лиги наций Швейцария - Украина - УАФ. ФутболУЕФА сегодня рассмотрит дело о матче Лиги наций Швейцария - Украина - УАФ. Футбол
Врач Марадоны рассказал о состоянии легенды футбола после операции на мозгеВрач Марадоны рассказал о состоянии легенды футбола после операции на мозге
В Мариуполе открыли современную ледовую арену Mariupol Ice Center. В Мариуполе открыли современную ледовую арену Mariupol Ice Center.
Против президента ФИФА возбуждено уголовное делоПротив президента ФИФА возбуждено уголовное дело
Один из клубов УПЛ уже 3 месяца не выплачивает зарплаты футболистам, и дело не в коронавирусеОдин из клубов УПЛ уже 3 месяца не выплачивает зарплаты футболистам, и дело не в коронавирусе
Фигуристка Оксана Баюл окончательно проиграла дело против Украины на $50 млнФигуристка Оксана Баюл окончательно проиграла дело против Украины на $50 млн
УЕФА может открыть новое дело в отношении "Манчестер Сити" о нарушении финансового фэйр-плэйУЕФА может открыть новое дело в отношении "Манчестер Сити" о нарушении финансового фэйр-плэй
РоSSия может сделать прецедент по факту оправдания из-за секса попавшейся на допинге канадской каноисткиРоSSия может сделать прецедент по факту оправдания из-за секса попавшейся на допинге канадской каноистки
В Токио открыли пятиэтажный стадион для Олимпиады-2020. ФутболВ Токио открыли пятиэтажный стадион для Олимпиады-2020. Футбол
В Испании возобновили уголовное дело против фонда МессиВ Испании возобновили уголовное дело против фонда Месси
Последние новости
Подгружаем последние новости