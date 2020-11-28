Состоялась процедура взвешивания и дуэль взглядов Майка Тайсона и Роя Джонса

Майк перевесил Роя почти на 5 кг.

Фото: скриншот Майк Тайсон и Рой Джонс

В Лос-Анджелесе состоялась официальная процедура взвешивания и дуэль взглядов накануне боксерского вечера, главным ивентом которого станет поединок бывшего абсолютного чемпиона мира в хэвивейте Майка Тайсона и также бывшего обладателя поясов в четырех весовых категориях Роя Джонса-младшего.

Напомним, что родной категорией для Тайсона был хэвивейт, а Джонса - крузервейт. Это, в какой-то степени, подтвердилось на взвешивании.

В результате вес 54-летнего Тайсона оказался 99,8 кг, тогда как 51-летний Джонс показал на весах 95,2 кг.

Добавим, что выставочный бой Тайсон - Джонс состоится в ночь с субботы на воскресенье.

На видео взвешивание Тайсона и Джонса - с 22:02.