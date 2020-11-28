Украина потеряла одну позицию в обновленном рейтинге ФИФА
Неутешительные заключительные матчи Лиги наций не могли не сказаться на рейтинге нашей сборной.
ФИФА на официальном сайте опубликовала очередной рейтинг сборных по итогам ноября.
Сборная Украины по сравнению с предыдущим рейтингом потеряла одну позицию и занимает 24-е место.
В ноябре команда Андрея Шевченко проиграла Польше в контрольном матче (0:2) и Германии в Лиге наций (1:3). Кроме того, Украине засчитали техническое поражение за матч против Швейцарии также в Лиге наций (0:3).
В рейтинге европейских ассоциаций Украины занимает 16-е место.
Топ-5 рейтинга ФИФА по-прежнему занимают Бельгия, Франция, Бразилия, Англия и Португалия.
Соперники сборной Украины в финальном турнире Евро-2020 занимают следующие места: Нидерланды - 14-е (1), Австрия - 23-е (2), Северная Македония - 65-е (0).
Рейтинг ФИФА на 26.11.2020
- Бельгия — 1780
- Франция — 1755
- Бразилия — 1743
- Англия — 1670
- Португалия — 1662
- Испания — 1645
- Аргентина — 1642
- Уругвай — 1639
- Мексика — 1632
- Италия — 1625
…
- 24. УКРАИНА — 1528