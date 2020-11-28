Украина потеряла одну позицию в обновленном рейтинге ФИФА

Неутешительные заключительные матчи Лиги наций не могли не сказаться на рейтинге нашей сборной.

ФИФА на официальном сайте опубликовала очередной рейтинг сборных по итогам ноября.

Сборная Украины по сравнению с предыдущим рейтингом потеряла одну позицию и занимает 24-е место.

В ноябре команда Андрея Шевченко проиграла Польше в контрольном матче (0:2) и Германии в Лиге наций (1:3). Кроме того, Украине засчитали техническое поражение за матч против Швейцарии также в Лиге наций (0:3).

В рейтинге европейских ассоциаций Украины занимает 16-е место.

Топ-5 рейтинга ФИФА по-прежнему занимают Бельгия, Франция, Бразилия , Англия и Португалия.

Соперники сборной Украины в финальном турнире Евро-2020 занимают следующие места: Нидерланды - 14-е (1), Австрия - 23-е (2), Северная Македония - 65-е (0).

Рейтинг ФИФА на 26.11.2020

Бельгия — 1780 Франция — 1755 Бразилия — 1743 Англия — 1670 Португалия — 1662 Испания — 1645 Аргентина — 1642 Уругвай — 1639 Мексика — 1632 Италия — 1625

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