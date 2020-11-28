Украина потеряла одну позицию в обновленном рейтинге ФИФА

Неутешительные заключительные матчи Лиги наций не могли не сказаться на рейтинге нашей сборной.

Украина потеряла одну позицию в обновленном рейтинге ФИФА
Збірна України
Фото: uaf.ua

ФИФА на официальном сайте опубликовала очередной рейтинг сборных по итогам ноября.

Сборная Украины по сравнению с предыдущим рейтингом потеряла одну позицию и занимает 24-е место.

В ноябре команда Андрея Шевченко проиграла Польше в контрольном матче (0:2) и Германии в Лиге наций (1:3). Кроме того, Украине засчитали техническое поражение за матч против Швейцарии также в Лиге наций (0:3).

В рейтинге европейских ассоциаций Украины занимает 16-е место.

Топ-5 рейтинга ФИФА по-прежнему занимают Бельгия, Франция, Бразилия, Англия и Португалия.

Соперники сборной Украины в финальном турнире Евро-2020 занимают следующие места: Нидерланды - 14-е (1), Австрия - 23-е (2), Северная Македония - 65-е (0).

Рейтинг ФИФА на 26.11.2020

  1. Бельгия — 1780
  2. Франция — 1755
  3. Бразилия — 1743
  4. Англия — 1670
  5. Португалия — 1662
  6. Испания — 1645
  7. Аргентина — 1642
  8. Уругвай — 1639
  9. Мексика — 1632
  10. Италия — 1625

  • 24. УКРАИНА — 1528

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