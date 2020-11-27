В таблице коэффициентов УЕФА Украина приблизилась к Шотландии, но не оторвалась от Турции

Закончилась очередная еврокубковая неделя.

В таблице коэффициентов УЕФА Украина приблизилась к Шотландии, но не оторвалась от Турции
Фото: УЄФА

По завершению 4-го тура еврокубков обновился рейтинг ассоциаций УЕФА.

Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы принесли Украине всего 0,4 балла, и все они были добыты усилиями одной команды - луганской "Зари", которая накануне разгромила греческий АЕК - 3:0. "Динамо" и "Шахтер" свои матчи проиграли с одинаковым счетом - 0:4 "Барселоне" и "Боруссии" М. соответственно.

Несмотря на фиаско наших грандов, наша ассоциация сохранила свою двенадцатую строчку в таблице коэффициентов и сумела не подпустить ближе турок (13 место), и в то же время, за счет неудачного выступления шотландских клубов, даже немного приблизилась к британцам (11 место) .

Рассмотрим результаты ближайших к Украине ассоциаций.

Шотландия (добыто в туре 0,25):

  • "Рейнджерс" (ЛЕ) сыграл вничью с "Бенфикой" - 2:2
  • "Селтик" (ЛЕ) проиграл пражской "Спарте" - 1:4

Турция (добыто в туре 0,4):

  • "Истанбул" (ЛЧ) проиграл "Манчестер Юнайтед" - 1:4
  • "Сивасспор" (ЛЕ) обыграл "Карабах" - 3:2

Таблица коэффициентов УЕФА по состоянию на 27 ноября 2020 года:

Эта таблица формирует представительство на еврокубковый сезон-2022/2023.

11 место уже позволяет ассоциации автоматически делегировать свой клуб в групповой этап ЛЧ.

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